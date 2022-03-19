Российские военные калечат себя, чтобы не воевать с Украиной, - СБУ

Как сообщает СБУ, оккупанты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу, ведь им приходится прятаться в окопах без еды, воды и оружия, ожидая собственной смерти, передает Еспресо.TV.



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"Сами себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", – говорит оккупант, который хочет любой ценой уволиться.

Жена захватчика советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не воевать: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там... Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".

"Неизвестно, воспользуется ли вояка таким советом. Но можем сказать одно: учитывая решимость украинских военных и народа, у захватчиков небольшой выбор: ломать себе ноги или погибнуть. Или просто сдаться в плен. Мы боремся и победим, потому что защищаем нашу Украину!" - говорят в СБУ.

Напомним, пора завершать переговоры, а то скоро потери России будут такими, что и нескольких поколений не хватит, чтобы подняться, - Зеленский

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