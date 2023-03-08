Российские военные из автоматов обстреляли жилой дом в Сумской области
За день, 8 марта, в Сумской области зафиксирован по меньшей мере 21 прилет в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские войска обстреляли территории Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской общин. Террористы использовали для обстрелов САУ, минометы, артиллерию и автоматы.
"Великописаревское общество: осуществлен обстрел из стрелкового автоматического оружия (1"очередь"), в результате чего повреждено окно частного дома", - пишет ОВА.
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В общей сложности зафиксирован 21 прилет.
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