Российские военные и силовики - это трусы, методы отбора которых славились еще при Сталине, - российский оппозиционер Пономарев

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нет более трусливых людей, чем российские военные и силовики. Их целенаправленный отбор в России проходил еще со времен Сталина. Таких людей отбирают для того, чтобы они не смогли создать мятеж против власти и пойти против политического руководства страны. То есть я считаю, что в России силовые структуры не являются той силой, которая может пойти против руководства. Я считаю, что во время возможного народного восстания у России есть шанс на то, что средний офицерский состав способен на какие-либо решительные действия, но точно не высшее военное руководство", - объяснил Пономарев.

Пономарев подчеркнул, что офицеры среднего звания могут пойти против руководства, потому что им не нравится то, что происходит в Украине. По словам Пономарева, многие офицеры считают, что неудачи российской армии связаны с тем, что финансирование армии России разворовывалось в течение многих лет.

"Если лейтенанты и капитаны и пойдут против руководства, то точно не потому, что они любят Украину. Они считают, что неудачи россиян в Украине связаны с хищением финансирования армии России в течение многих лет. Но и эти люди не станут центром народного восстания" "По моему мнению, в России все будет начинаться с низов, а затем испуганное перспективой бессмысленного и беспощадного российского бунта руководство начнет что-то делать и попытается сменить своего президента", - добавил Пономарев.