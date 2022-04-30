Российские военные, чтобы сбежать с войны в Украине, готовы забивать себе в тело осколки

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры армии РФ.



Украинские военные перехватили разговор российского оккупанта со своей девушкой. Ей он рассказывает, что хочет ударить руку о какой-то угол и уехать домой. Он еще и хочет получить за это денежную компенсацию от РФ.



"Да я думаю еб***ть об какой-то угол себе руку и уехать. Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой, на**й, с тремя лямами. Или за*****ть себе самому в ногу обломок , молотком забить", - советуется один из оккупантов со своей девушкой.

На это девушка российского военного предлагает ему лучше выстрелить в ногу. Но парень возражает и говорит, что это будет самострел и так нельзя.

"Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее сбежать в Россию", - добавили в пресс-службе СБУ.