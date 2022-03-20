Российские военные бросили гранату в мирных жителей на Сумщине, погибли двое мужчин

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил РФ на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 20 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики 11 марта убили 56 жильцов дома престарелых в Кременной.

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