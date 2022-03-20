Российские военные бросили гранату в мирных жителей на Сумщине, погибли двое мужчин
В городе Тростянец российские оккупанты бросили гранату в мирных жителей, в результате взрыва погибли двое мужчин
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил РФ на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, 20 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики 11 марта убили 56 жильцов дома престарелых в Кременной.
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