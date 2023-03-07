Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВО.

Отмечается, что по мирным населенным пунктам области выпущено около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

"Враг трижды атаковал жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома. За прошедшие сутки на Херсонщине российские обстрелы 4 человека получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.