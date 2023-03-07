Российские военные 65 раз били по Херсонщине за прошедшие сутки, 4 человека ранены
По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 65 раз ударили по Херсонщине
Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВО.
Отмечается, что по мирным населенным пунктам области выпущено около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
"Враг трижды атаковал жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома. За прошедшие сутки на Херсонщине российские обстрелы 4 человека получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
- 6 марта россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь на Днепропетровщине
- В течение 6 марта россияне обстреливали 5 территориальных общин Сумщины: есть разрушения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.23
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное