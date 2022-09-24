Российские военкоматы обязали набрать до 3 млн мобилизованных, - Каспаров

Об этом вечером в субботу, 24 сентября 2022 года, заявил через телеграмм один из лидеров российской оппозиции, политэмигрант Гарри Каспаров.

"Уже стало ясно, что гребут всех, кого не лень. Военкоматы делают норму, которую им поставили и она явно выше, чем 300 тыс. человек. Минобороны сделало замечание за халатность, но тем будет всё-равно, ибо им нужно призвать от миллиона до трёх миллионов человек. В армию мобилизованных попадают уже явные алкоголики, которые дерутся, не успев попасть на полигон. По интернету гуляют видео, где они проносят с собой алкоголь, дерутся, оскорбляют и, конечно, осознают, что они лишь пешки" , – отмечает политик.

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Качество подготовки "мобилизованных" в течение последующих двух недель Каспаров оценивает очень низко.

"Как бы не было грустно, но стоит понимать, что все эти мобилизированные не более, чем шестёрки. Две недели на полигоне им не помогут, тем более на российском полигоне, а вся их служба в армии была в стиле: почистить картошку, покрасить траву в зелёный и вставать по команде "смирно", - подчеркнул Гарри Каспаров.

Как считают в минобороны Словакии, начатая в РФ повальная мобилизация приведет к свержению Путина .

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