Об этом информирует Минобороны России.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - говорится в заявлении.

Сообщается, что видеоконтроль осуществляли беспилотники, которые якобы подтвердили успешность выполнения боевого упражнения. В результате российских учений в Черном море уничтожены судно-мишень. Это происходило на фоне выхода РФ из "зернового соглашения".

Также во время совместного обучения корабли и авиация вражеского флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства и выполнили комплекс мер по задержанию "нарушителя".

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

В свою очередь Министерство обороны объявило , что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы.

20 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что выход РФ из зернового соглашения и его угрозы обстреливать украинские суда это "пощечина странам Африки", которые зависят от зерна Украины.

В этот же день Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али – рассказал об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.

Блокирование РФ "зернового соглашения" может поставить под угрозу поставки продовольствия в несколько стран, являющихся целевой аудиторией Кремля, заявил 21 июля Институт изучения войны.