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Российские власти вывезли в неизвестном направлении украинцев, пытавшихся выехать через РФ в Эстонию, – министр внутренних дел Ляенеметс

6 октября, 2022 четверг
01:18
Мир

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что украинских беженцев, пытавшихся выехать из оккупированных районов через территорию России в Эстонию и собравшихся у юго-восточной границы страны из РФ, вывезли в неизвестном направлении на грузовых автомобилях

Об этом сообщает общественный вещатель Эстонии.

"Раньше на границе ждали чуть более тысячи человек, а сегодня их там уже нет – их посадили на грузовики и увезли... Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и пограничной охраны сейчас работает над получением этой информации", – сказал Ляэнеметс в среду, 5 октября, в передаче Uudis+ на радиостанции Vikerraadio.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) пытается получить больше информации о дальнейшей судьбе украинцев. По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не отправили ли российские власти этих людей в зеленую пограничную полосу, как это сделала в прошлом году Беларусь на границе с Литвой и Латвией.

"Тысяча людей – уже достаточно много, но мы к этому готовы", – заметил министр, добавив, что PPA отрабатывал такие ситуации.

В сообщении добавили, что российские власти препятствовали выезду украинцев в Эстонию, затягивая пограничные процедуры еще тогда, когда граждане Украины находились у границы Эстонии. В итоге у юго-восточной границы Эстонии образовалась очередь, где люди ждали пересечения границы по несколько суток.

Ляэнеметс отметил, что Эстония может только предположить реальные причины такой ситуации.

"Наверное, приказ все это сделать пришел сверху", – сказал он.

Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.

"Это значит, что там будет поставлен реальный физический барьер, туда выйдут люди (пограничники – ред.), то есть этих людей физически не будут пропускать. И если там будут те, кто хочет подать ходатайство о предоставлении убежища, то можно или сказать им идти на пограничный переход или создать там какой-то временный пункт, где можно проводить процедуры», – пояснил он.

По словам министра, Эстония установила связь с украинским посольством, чтобы проверять биографии прибывающих людей и выяснять, являются ли они теми, за кого себя выдают.

Ляэнеметс отметил, что сейчас Эстония впускает людей даже с копией украинского паспорта, но поскольку у РФ есть возможности для изготовления подделок, то на границе есть люди, которые разговаривают с прибывшими и пытаются обнаружить тех, кто говорит неправду о своем происхождении и мотивации.

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