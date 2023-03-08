Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Российской власти удалось лишить инициативы или демотивировать подавляющее большинство населения. Ей удалось убедить россиян в том, что они некая исключительная народность, имеющая право грабить, калечить, убивать, насиловать соседние народы. И что в этом праве заключается величие российского народа – в способности уничтожать своих соседей. Россияне сейчас этим гордятся", - сказал он.

Бурковский подчеркнул, что российский диктатор за предыдущие годы отбил желание противиться властям и пытаться сменить власть в РФ.

"Большинство россиян просто не видят альтернативы. Российские власти сделали для этого все - убивали, сажали за решетку оппозиционеров, вытесняли за границу. Во время мобилизации очень много активных людей бежали из страны. Оснований для восстания нет, хотя есть тот факт, что они мобилизуют сотни тысяч людей и бросают их потом на фронте на произвол судьбы. Если эти люди выживут и вернутся в Россию, я бы не исключал, что многие из них захотят присоединиться к легиону "Свобода России" или к Русскому добровольческому корпусу и отомстить власти за те несчастья, которые они пережили в Украине", - подытожил аналитик.