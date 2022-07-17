Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы SWIFT
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT на фоне санкций и отключения от нее ряда российских банков
Об этом передает "Голос Америки" со ссылкой на помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина.
"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем потребности не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - сказал он.
На следующей неделе власти РФ встретятся с представителями Турции, чтобы обсудить настройки платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут "кардинально изменить ситуацию".
- 29 июня министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал отключить от SWIFT банк, через который получают зарплату оккупанты.
- 14 июня российские Сбербанк, Россельхозбанк и "Московский кредитный банк" были отключены от международной платежной системы SWIFT. Позже стало известно, что четыре российских банка, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключены от системы электронных платежей.
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