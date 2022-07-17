Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы SWIFT

Об этом передает "Голос Америки" со ссылкой на помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем потребности не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - сказал он.

На следующей неделе власти РФ встретятся с представителями Турции, чтобы обсудить настройки платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут "кардинально изменить ситуацию".

29 июня министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал отключить от SWIFT банк, через который получают зарплату оккупанты.

14 июня российские Сбербанк, Россельхозбанк и "Московский кредитный банк" были отключены от международной платежной системы SWIFT. Позже стало известно, что четыре российских банка, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключены от системы электронных платежей.