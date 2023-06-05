К таким выводам пришли эксперты ISW.

Противоречивые российские ответы и сообщения об операции проукраинских повстанцев в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что Москва еще не решила, как реагировать на такие ограниченные трансграничные рейды.

Добавляется, что противоречащие друг другу сообщения от официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и решения губернатора региона Вячеслава Гладкова отреагировать на РДК и ЛСР, позволяют предположить, что минобороны РФ и он не согласовывают свои ответы на рейды.

Паника в РФ из-за событий в регионе

Аналитики ISW ранее отмечали, что российские официальные лица несоответственно реагировали на рейды на территорию РФ, пытаясь успокоить растущую в стране тревогу по поводу войны против Украины, а также поддерживая текущие информационные операции в попытках представить свое вторжение как экзистенциальное для России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может контролировать собственную границу. Колонка Сергея Згурца

"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в отчете.

Эвакуация людей из региона и опрокидывание сил

Аналитики добавляют, что не ясно, организуют ли российские власти эвакуацию в ответ на эту деятельность.

Так, боец РДК заявил 4 июня, что власти Белгородской области не организовали объявленные меры по эвакуации в районе Шебекино, и что граждане населенного пункта в основном сбежали по собственному желанию, оставив немало населенных пунктов в полузаброшенном состоянии.

В то же время Гладков утверждал, что 4000 жителей этого района находятся в пунктах временного размещения из-за эвакуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России нет ресурсов для защиты Белгородской области, - военный эксперт Defense Express Киричевский

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил 4 июня, что действия РДК и ЛСР побудили руководство РФ отвлечь значительные силы для прекращения пограничных вторжений, хотя аналитики ISW не получили подтверждения того, что российские силы это сделали.

Критика Кремля из-за ситуации в Белгородской области

Ограниченные рейды и приграничные обстрелы Белгородской области все чаще становятся предметом критики в адрес российского военного руководства, отмечается в публикации.

Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики минобороны РФ 3 и 4 июня, особо указав на отсутствие реакции со стороны главы ведомства Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Прилагается, что Пригожин предложил договориться об освобождении военнопленных, содержащихся РДК и ЛСР, если российские власти этого не сделают, и в ответ на критику своего предложения саркастически заявил, что у РФ проблемы с людьми, у которых есть "яйца".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин готовит к поражению в войне тех россиян, которые аплодировали ударам по Рублевке, - Пионтковский

По данным экспертов, известный военкор использовал рейд в Белгородской области для критики минобороны РФ за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не рассматривает добровольцев как настоящих комбатантов.

Примечательно, что бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к значительному отвлечению ресурсов, которое, вероятно, приведет к операции по истощению, напоминающей штурмы Бахмута.