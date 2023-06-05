Российские власти не знают, как реагировать на рейды в Белгородской области, в обществе растет паника, - ISW
Рейды подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области РФ показывают отсутствие у Кремля понимания, как реагировать на ситуацию. Это вызывает хаос в информпространстве РФ, растет критика по отношению к Москве
К таким выводам пришли эксперты ISW.
Противоречивые российские ответы и сообщения об операции проукраинских повстанцев в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что Москва еще не решила, как реагировать на такие ограниченные трансграничные рейды.
Добавляется, что противоречащие друг другу сообщения от официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и решения губернатора региона Вячеслава Гладкова отреагировать на РДК и ЛСР, позволяют предположить, что минобороны РФ и он не согласовывают свои ответы на рейды.
Паника в РФ из-за событий в регионе
Аналитики ISW ранее отмечали, что российские официальные лица несоответственно реагировали на рейды на территорию РФ, пытаясь успокоить растущую в стране тревогу по поводу войны против Украины, а также поддерживая текущие информационные операции в попытках представить свое вторжение как экзистенциальное для России.
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"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в отчете.
Эвакуация людей из региона и опрокидывание сил
Аналитики добавляют, что не ясно, организуют ли российские власти эвакуацию в ответ на эту деятельность.
Так, боец РДК заявил 4 июня, что власти Белгородской области не организовали объявленные меры по эвакуации в районе Шебекино, и что граждане населенного пункта в основном сбежали по собственному желанию, оставив немало населенных пунктов в полузаброшенном состоянии.
В то же время Гладков утверждал, что 4000 жителей этого района находятся в пунктах временного размещения из-за эвакуации.
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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил 4 июня, что действия РДК и ЛСР побудили руководство РФ отвлечь значительные силы для прекращения пограничных вторжений, хотя аналитики ISW не получили подтверждения того, что российские силы это сделали.
Критика Кремля из-за ситуации в Белгородской области
Ограниченные рейды и приграничные обстрелы Белгородской области все чаще становятся предметом критики в адрес российского военного руководства, отмечается в публикации.
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики минобороны РФ 3 и 4 июня, особо указав на отсутствие реакции со стороны главы ведомства Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.
Прилагается, что Пригожин предложил договориться об освобождении военнопленных, содержащихся РДК и ЛСР, если российские власти этого не сделают, и в ответ на критику своего предложения саркастически заявил, что у РФ проблемы с людьми, у которых есть "яйца".
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По данным экспертов, известный военкор использовал рейд в Белгородской области для критики минобороны РФ за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не рассматривает добровольцев как настоящих комбатантов.
Примечательно, что бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к значительному отвлечению ресурсов, которое, вероятно, приведет к операции по истощению, напоминающей штурмы Бахмута.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
- 2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз русские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.
- Позже, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины .
- "Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
- Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино. А днем РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии. В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе. Но в назначенное время ни позже встреча не состоялась. Гладков написал в телеграмме, что провел "суженный оперативный штаб". В телеграмм-канале легиона "Свобода России" появилось очередное видео , в котором Гладкова обвинили в трусости. Бойцы утверждают, что пленные живы и передадут их в обменный фонд Украины.
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