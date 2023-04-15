Российские вертолеты обстреляли Сумщину: повреждена линия электропередач

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли Белопольскую, Великописаревскую и Юнаковскую общины. Зафиксировано 158 прилетов. Российские террористы использовали минометы, АГС и артиллерию.

"Юношеское общество: с территории РФ был пуск 3-х НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три прилета из миномета, в результате которых в с. Басовка повреждена линия электропередач. Кстати, сейчас электроснабжение в общине возобновлено", - пишут в ОВА.

О повреждениях или жертвах в других общинах - не сообщается.