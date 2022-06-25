Российские вертолеты обстреляли село в Сумской области: повреждены школа и больница

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В Краснопольской общине два российских вертолета с территории РФ выпустили 6 ракет по одному из сел.

"Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа", - написал Живицкий.

Также россияне сбросили два боеприпаса с беспилотника. Жертв нет.