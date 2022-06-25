Российские вертолеты обстреляли село в Сумской области: повреждены школа и больница
25 июня российские военные дважды атаковали Краснопольскую общину Сумской области
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
В Краснопольской общине два российских вертолета с территории РФ выпустили 6 ракет по одному из сел.
"Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа", - написал Живицкий.
Также россияне сбросили два боеприпаса с беспилотника. Жертв нет.
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