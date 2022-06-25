Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины
В Сумской области оккупанты с территории России запустили шесть ракет из вертолетов по Краснопольской общине
Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .
"Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", - подчеркнули в министерстве.
По предварительной информации, жертв в результате обстрелов нет.
- 23 июня россияне обстреляли село в Сумской области фосфорными снарядами, в результате чего пострадал ребенок .
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