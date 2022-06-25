Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .

"Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", - подчеркнули в министерстве.

По предварительной информации, жертв в результате обстрелов нет.

23 июня россияне обстреляли село в Сумской области фосфорными снарядами, в результате чего пострадал ребенок .

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