Российские вертолеты обстреляли Глухов в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстрел произошел около 20:00.

"Чуть за 20 часов вечера, два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

8 июня в Сумской области россияне обстреляли пограничную деревню, было разрушено помещение ГНСУ.

14 июня оккупанты накрыли пограничный пункт огнем из мин и артиллерийских снарядов.

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