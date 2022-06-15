Российские вертолеты обстреляли Глухов в Сумской области
Вечером 15 июня российские вертолеты выпустили 5 ракет по Глухову
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Обстрел произошел около 20:00.
"Чуть за 20 часов вечера, два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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