Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО
Российские военные используют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека и не залетают в пределы действия украинской противовоздушной обороны
Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода.
"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека", – сказал он.
Спикер также добавил, что эффективность российских вертолетов на большой дальности намного ниже, чем если бы они подлетали поближе. Тем не менее, они просто боятся украинских ракет.
- Напомним, что по данным Генштаба, украинские военные за время полномасштабного вторжения уничтожили 324 вертолета и 320 самолетов.
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