Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода.

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека", – сказал он.

Спикер также добавил, что эффективность российских вертолетов на большой дальности намного ниже, чем если бы они подлетали поближе. Тем не менее, они просто боятся украинских ракет.