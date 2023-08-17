Об этом Ермак написал в telegram .

"Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов. Военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны", - отметил он.

По словам Ермака, специалисты установили, что российские вертолеты содержат высокотехнологичные компоненты из стран Запада и Азии, в частности, речь идет о чипах, микропроцессорах, интегральных схемах, приемниках, флешпамяти, телекоммуникационных трансформаторах, трансиверах, линейных стабилизаторах и микросхемах.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина изучает пути, позволяющие РФ получать эти компоненты. Кроме того, группа Макфола — Ермака предоставила информацию партнерам и она частично отражена в уже примененных против России санкциях. В ближайшее время будет опубликован документ с дополнительными санкционными предложениями.

"Санкции против РФ нужно усиливать. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 – это замечательно. Но гораздо лучше – лишить Россию возможностей его производить", – добавил он.