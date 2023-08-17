Российские вертолеты Ка-52 содержат компоненты из стран Запада и Азии, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в российских вертолетах Ка-52 обнаружили компоненты из стран Запада и Азии: среди иностранных комплектующих - микросхемы, чипы и приемники
Об этом Ермак написал в telegram .
"Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов. Военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны", - отметил он.
По словам Ермака, специалисты установили, что российские вертолеты содержат высокотехнологичные компоненты из стран Запада и Азии, в частности, речь идет о чипах, микропроцессорах, интегральных схемах, приемниках, флешпамяти, телекоммуникационных трансформаторах, трансиверах, линейных стабилизаторах и микросхемах.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина изучает пути, позволяющие РФ получать эти компоненты. Кроме того, группа Макфола — Ермака предоставила информацию партнерам и она частично отражена в уже примененных против России санкциях. В ближайшее время будет опубликован документ с дополнительными санкционными предложениями.
"Санкции против РФ нужно усиливать. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 – это замечательно. Но гораздо лучше – лишить Россию возможностей его производить", – добавил он.
- Утром 17 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили российские вертолеты Ка-52 в Донецкой области под Бахмутом и в районе Работино на Запорожье.
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