Российские вертолеты Ка-52 пытались атаковать ВСУ на Херсонщине

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряжена. Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества. Но совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет", - говорится в отчете.

Потери России 16 июля:

В ОК "Юг" отметили, что РФ потеряла 36 военных, 2 танка Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "Тор", бронированную и автомобильную технику, а также 2 полевых склада боеприпасов, 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом.

Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, потерял ударный беспилотник типа "Ланцет".

Обстрелы в ночь с 15 на 16 июля:

В минувшую ночь Россия нанесла три ракетных удара по территории Юга Украины. В Николаеве пострадала промышленная инфраструктура и один гражданский.

"Смерчем" Россия ударила по Баштанке по направлению Снегиревки. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод. Часть – в поле по населенному пункту. Без потерь.

По Одессе прилетела ракета Х-101. Авиаудар привел к пожару на площади более 1000 кв.м. деревообрабатывающего предприятия. 1 человек получил незначительные ранения.

Промышленная инфраструктура Никополя попала под обстрел из "Градов". Также пострадали три учебных заведения, пожарная часть, станции переливания крови и частный дом. Ранен один человек.

Во время еще одного ночного обстрела 152 мм снаряды были направлены по Висунску, повреждено 2 частных здания. Без человеческих утрат.

Обстрелы 16 июля:

Из акватории Каспийского моря Россия выпустила 5 крылатых ракет Х-555 по центральным областям Украины. Три ракеты уничтожены, одна попала в поле, еще одна в сельскохозяйственную ферму Черкасской области.

Силами Ка-52 враг пытался атаковать подразделения ВСУ на севере Херсона. Удачи не имел.

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