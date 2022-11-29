Российские удары по украинской энергетике являются военным преступлением, - министр юстиции Германии

Об этом информирует Ouest France .

Министр юстиции Германии Марко Бушман после совещания с коллегами из Большой семерки сказал, что "систематическое" разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины является "ужасным военным преступлением".

Бушман подчеркнул, что Москва старается оставить людей без отопления и света в зимний период, когда температура может опускаться до 30 градусов ниже нуля.

Кроме того, немецкий министр уверен, что руководство РФ в конце концов предстанет перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине.

Как мы писали ранее, глава господствующей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский снова высказался за передачу Украине немецких систем противовоздушной обороны Patriot.

Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.

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