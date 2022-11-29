Российские удары по украинской энергетике являются военным преступлением, - министр юстиции Германии
29 ноября после переговоров с коллегами по G7 министр юстиции Германии заявил, что российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре являются военным преступлением
Об этом информирует Ouest France .
Министр юстиции Германии Марко Бушман после совещания с коллегами из Большой семерки сказал, что "систематическое" разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины является "ужасным военным преступлением".
Бушман подчеркнул, что Москва старается оставить людей без отопления и света в зимний период, когда температура может опускаться до 30 градусов ниже нуля.
Кроме того, немецкий министр уверен, что руководство РФ в конце концов предстанет перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине.
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