Российские убийцы "на дистанционке"

Расследователи из группы Bellingcat опубликовали очень интересный проект: они действительно обнаружили группу российских военных, занимающихся планированием ракетных ударов по территории Украины. Этот проект в Bellingcat длился около полугода и, путем проверок телефонов и контактов, они смогли найти этих 30 человек, причастных к ударам по гражданским и военным объектам Украины, критической инфраструктуре. Bellingcat пробил все телефонные связи, определил группу людей, а затем выяснилось, что это 30 человек.

На каждый тип ракет была сформирована группа из 10 человек, занимавшихся анализом всей информации, чтобы эта ракета попала в нужные им объекты. Главной задачей исследователей Bellingcat было выяснить, действительно ли они планируют удары по гражданским объектам, потому что это признак преступления. Такие выводы можно сделать. Скажу, что на самом деле планирование каждого ракетного удара занимает значительный промежуток времени. И эти молодые люди, которых назвали убийцами "на дистанционке", прокладывают маршруты для крылатых ракет разного типа. При этом особенность заключается в том, что они должны построить маршрут, чтобы обойти нашу систему ПВО и найти варианты, где ракета должна пролетать над каким-то заметным объектом, чтобы можно было скорректировать курс и убрать погрешности инерционной системы. Фактически это ручная работа, которая связана с детальной прокладкой маршрута для каждого образца ракеты. Будь то ракета Х-101 или "Калибр", или любая другая крылатая ракета, используемая российской армией.

Главный вывод, который можно сделать на фоне этой работы, и как сказал сам руководитель Bellingcat Христо Грозев, эти люди были уверены в том, что об их работе никто не узнает. Но когда информация была обнародована и расследователи контактировали с этими молодыми лицами, они открещивались от того, чем занимаются. Но теперь, когда вся эта информация публичная, известны фамилии каждого участника этой группы — эти военные преступники должны отвечать по окончании войны или раньше.

Также напомню, что ГУР публикует обширный перечень российских военных и российских пилотов, которые совершают удары по нашей территории со своих самолетов. Есть список всех артиллеристов, которые совершают удары по нашим гражданским объектам. Это те военные преступники, которые будут отвечать за свои поступки.

Генерал Сырский — один из двух важнейших военных умов в Украине

Прошло уже 8 месяцев войны с Россией и ВСУ демонстрируют свои преимущества над врагом по инициативе, гибкости управления, креативности и преданности главной цели — освободить нашу землю от оккупантов. На фоне этого на американском канале ABCNews вышло интервью с командующим Сухопутными войсками ВСУ, генералом Александром Сырским в популярной в Америке программе. Кажется, впервые вышла программа, посвященная нашему военному руководителю. Потому что американцы действительно хотят знать больше о нашей войне с Россией и о наших героях, разбивающих "вторую армию мира". Ведущий по каналу АВС говорит, что Александр Сырский является одним из двух важнейших военных умов в Украине, которые обеспечили государству исключительный успех в вытеснении и уничтожении российских войск. Когда российские войска продвигались на Киев в конце февраля, Сырский возглавил оборону, которая разрушила начальную цель Путина — быстро захватить нашу столицу. За эти усилия Александр Сырский получил звание Героя Украины. Затем в сентябре Сырский возглавил проведение контрнаступления украинских войск на севере Украины, на родной для генерала Харьковщине. Генерал действительно прошел обучение в советских военных заведениях, но этот опыт позволяет предсказать то, что делает противник на поле боя. Он и большинство руководителей военного руководства Украины ориентируются как раз на подходы НАТО, позволяющие более гибко проводить боевые действия.

Сейчас главная цель всех операций, проводимых Украиной, проводить наступательные действия с минимальными потерями. Сырский рассказывает, что мы достигаем этого, уничтожая огневую мощь противника, его артиллерию. Мы избегаем лобовых атак, проводим рейды и маневры, атакуем с флангов. Мы создаем условия, в которых враг начинает нервничать, затем терпит потери, а дальше оставляет свои позиции. Однако Сырский отказался комментировать ситуацию по Херсону, сказав, что он верит в ВСУ.

Также он сказал, что военные принимают во внимание все угрозы, касающиеся и подрыва дамбы Каховского водохранилища, и о возможности использования врагом тактического ядерного оружия, а также об оценке российско-белорусской группировки, формируемой на территории Беларуси. Он отметил, что такая угроза есть и враг, вероятно, преследует цель в перспективе перерезать линии обеспечения украинских войск с запада. Сырский отметил, что в таком случае Россия снова рискует растянуть линию своего наступления на севере достаточно широко, и тогда они вторично наступят на одни и те же грабли, которые снова им больно ударят по лбу. Такие фрагменты интервью очень интересны. И это наверняка первый случай, когда ABCNews так подробно посвятил свой сюжет одному из наших военных военачальников, которые оказывают существенное влияние на то, что мы обеспечиваем победу на поле боя с современными новыми подходами.

"Мотор-Сич" – сотрудничество с агрессором

Еще одна важная тема, которая сейчас резонирует у многих — это ситуация с предприятием "Мотор Сич", которое производит двигатели для вертолетов. Руководство этого предприятия было задержано СБУ по обвинению в том, что "Мотор Сич" обеспечивало длительное сотрудничество с агрессором, на украинских двигателях летают российские вертолеты, атакующие наши позиции на поле боя.

Причины неприемлемых шагов в деятельности руководства предприятия "Мотор Сич"

По мнению Валерия Романенко, эксперта по вопросам авиации и ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации, ситуация сложилась потому, что у нас не так много вертолетов, соответственно, у руководства предприятия был выбор: либо останавливать производство, либо сотрудничать с агрессором. Хотя они могли наладить связи с другими странами, создать сервисные центры Европы и Азии. "Мотор Сич" выпускали основной тип двигателя к вертолетам Ми-8 и Ми-24. До Ми-8 было построено 12 тысяч двигателей, 2300 до Ми-24 и еще не менее тысячи других типов. Если бы развивали сеть поставок в западные страны не через Россию, а напрямую, то этого не произошло бы и они не были вынуждены останавливать производство. Но случилось то, что случилось. И потому все российские вертолеты, без исключения, как ударные, так и транспортные, работают на украинских двигателях, произведенных на "Мотор Сич".

Эксперт по авиации добавил, что у Богуслаева (президента корпорации "Мотор Сич" - ред.) разработали модификацию двигателя ТВ3-117 мощностью до 2 800 лошадиных сил, испытали и сертифицировали эту модель, а затем перепродали два двигателя в Россию, после чего россияне начали выпускать их под индексом ВК-2500. А в 2012-14 годах россияне построили завод двигателей, где начали массовое производство, но с завода господина Богуслаева туда поставлялась основная часть деталей. То есть в России шла отверточная сборка, после чего ставился корпус и затем клепалась лейба "мэйд ин Раша" и двигатели были у России. За 8 лет такого сотрудничества они успели сделать всего тысячу двигателей.

Валерий Романенко объяснил, что у "Мотор Сич" через фирмы-прокладки в разных странах смогли наладить схему поставок в Россию. Если бы был сертификат конечного пользователя, то такой ситуации можно было бы избежать. Соответственно через фирмы-прокладки россияне могли получать как сами двигатели, так и важнейшие их компоненты для ремонта.

Все уровни наших проверяющих органов знали о поставках двигателей для России, а на заводе об этом знал и последний кладовщик.