Российские торговцы людьми вербовали кубинцев на войну в Украине, ВСУ пытаются прорвать вторую линию обороны россиян. Акценты мировых СМИ 6 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 6 сентября.

Российские торговцы людьми вербовали кубинцев на войну в Украине

Правительство Кубы заявляет, что обнаружило российскую сеть торговли людьми, вербовавшую кубинцев воевать на стороне Путина в Украине, и предупреждает, что им лучше прекратить эту деятельность, сообщает The Washington Post.

"Заявление Министерства иностранных дел Кубы, по всей видимости, отражает необычную напряженность в отношениях с Россией, историческим союзником", – подчеркивает издание.

Кубинское министерство возбудило уголовное расследование против причастных к этой деятельности, поскольку законодательство страны запрещает своим гражданам работать наемниками за рубежом.

Как отмечает WP, заявление министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса появилось после того, как базирующаяся в Майами испаноязычная сеть Telemundo обнародовала репортаж о двух 19-летних кубинцах, которые рассказали, что им предложили работу на строительстве в России, а затем отправили в российскую военную часть в Украину. По прибытии в Россию 7 июля они получили оружие и военную форму и были отправлены в оккупированный россиянами Луганск.

Министерство иностранных дел Кубы не уточнило, стоит ли за этой вербовочной сетью российское правительство или руководит ею такая организация, как группа Вагнера.

"Я предполагаю, что здесь есть какая-то связь с группой Вагнера или какой-то другой группой наемников", а не с самой администрацией Путина, – сказал кубинский исследователь из Американского университета Уильям ЛеоГранде. - Но трудно представить, чтобы российское правительство не знало об этом".

По словам ЛеоГранде, кубинские комментарии очевидно отражают искреннюю обеспокоенность Гаваны этой сетью: "Из-за чувствительности отношений с Россией они бы не сделали такого заявления, если бы не были уверены, что это действительно так".

Министерство иностранных дел Кубы заявило, что страна "имеет жесткую и четкую историческую позицию против наемничества".

WP напоминает, что в мае российская газета из города Рязань сообщила, что "несколько" кубинских граждан пошли добровольцами на контрактную службу в российскую армию, а некоторые из них надеются получить российское гражданство в обмен на свою службу.

"Куба не принимает участия в войне в Украине, – цитирует медиа заявление кубинского министерства. – Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на государственной территории принимает участие в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны».

Как отмечает издание, Куба извлекла выгоду от российской помощи, но занимает осторожную позицию по вторжению России в Украину – кубинское правительство воздерживается от голосования за резолюции ООН, призывающие Россию вывести войска, а не голосует против них.

"Правительство не хочет видеть себя причастным к какой-либо военной деятельности российского правительства", – говорит кубинский дипломат в отставке Карлос Альзугарай.

Тему подхватил ряд других международных изданий, среди которых в том числе и Politico .

Фото: pexels

ВСУ пытаются прорвать вторую линию обороны россиян

Украинские солдаты пытаются закрепиться на новом рубеже обороны противника, но сражение будет нелегким, пишет The New York Times.

По данным военных аналитиков, за последние дни украинская армия борется за прорыв российских позиций возле села Вербовое неподалеку от села Роботино, которое бойцы ВСУ отвоевали на прошлой неделе.

Волонтерская организация Black Bird Group, анализирующая спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сообщала о том, что украинские солдаты преодолели препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового. Но, по мнению экспертов, это не обязательно означает, что они получили контроль над территорией. Вместе с тем, украинские военные воздерживаются от громких заявлений.

Как сообщает NYT, спикер украинской армии на юге Александр Штупун отметил, что российские окопы и блиндажи, с которыми сейчас сталкиваются ВСУ под Вербовым, "не так мощны", как на первой линии обороны. Между тем, военные аналитики предполагают, что Россия вероятно усилила свою оборону за пределами Роботиного большим количеством войск.

Здесь издание напоминает предыдущие успехи Украины в войне, после чего возвращается к нынешнему контрнаступлению, которое выглядит несколько иначе.

"Поскольку наступление было долгожданным, у российских войск достаточно времени, чтобы окопаться, построить заграждения и заложить мины, а также сделать огромные участки ландшафта смертельно опасными с помощью одного неверного шага", - подчеркивает NYT.

Ссылаясь на аналитиков, издание пишет, что возвращение Роботиного ознаменовало важный момент в усилиях Украины, направленных на то, чтобы прервать пути поставок России в оккупированный Крым, но впереди у украинских войск еще долгий путь. Теперь их наступление от Роботиного к востоку до Вербового направлено на расширение прорыва в российской обороне.

Военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли также отмечают, что расширение этого прорыва критически важно, поскольку "узкое продвижение может сделать войска уязвимыми к контратак с флангов". Это также позволит украинским войскам привлечь больше техники и личного состава для поддержки их продвижения на юг.