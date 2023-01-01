Российские террористы жалкими вошли в новый год: Зеленский опубликовал первое обращение в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первую ночь нового, 2023 года, ВСУ сбили 45 "шахедов"
Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского за 1 января.
Он отметил, что за ночь воздушные силы ВСУ сбили 33 "шахеда", ПВО сухопутных войск - еще 12 иранских дронов.
"Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.
Они боятся. Это чувствуется. И верно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом", – сказал глава государства.
- В новогоднем обращении Владимир Зеленский пожелал, чтобы этот год стал "годом возвращения".
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