Российские террористы заселились в базы отдыха вокруг Бердянска

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Русские превращают гражданские объекты в военные цели. По словам местных, русских солдат размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили.

"Похожая ситуация в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов. Центр национального сопротивления напоминает, что вы можете сообщить расположению врага в вашем населенном пункте и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города", - говорится в материале.