Российские террористы заселились в базы отдыха вокруг Бердянска
Оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Русские превращают гражданские объекты в военные цели. По словам местных, русских солдат размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили.
"Похожая ситуация в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов. Центр национального сопротивления напоминает, что вы можете сообщить расположению врага в вашем населенном пункте и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города", - говорится в материале.
- Силы обороны подтвердили, что 8 февраля поразили аэродром оккупантов в Бердянске, в результате чего было уничтожено более 100 россиян.
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