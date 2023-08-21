Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки враг совершил 7 обстрелов из артиллерии и минометов Новгород-Северского и Корюковского районов.

О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья. Атак из минометов и гранатометов подверглись Краснопольская, Эсманская, Хотинская общины. Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Кроме того, осуществлен авиаудар – с вертолета выпущены 4 неуправляемые авиационные ракеты НАР по Хотинскому обществу. Прошло без последствий.

Днепропетровщина : в течение дня Никопольщина несколько раз была под вражеским артиллерийским огнем. Досталось районному центру, Марганецкой и Покровской общин. К счастью – без погибших и пострадавших, однако есть разрушения: изуродованы два частных дома, хозяйственные постройки, легковые авто. Атаковали российские войска и Зеленодольскую общину Криворожского района. Там возник пожар, который укротили спасатели.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 92 удара по 23 городам и селам области. Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Волшебное и обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское. В результате артобстрела по Широкому погиб 61-летний мужчина. Раненых 77-летнюю женщину из Широкого и 58-летнего жителя Малой Токмачки оперативно госпитализировали.

Харьковщина : вчера в результате обстрелов Волчанская погиб 71-летний мужчина, в городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание Волчанского противотуберкулезного диспансера. Также в результате многочисленных обстрелов купянские ранения получили 10 человек, 2 из которых госпитализировали. Повреждены 2 частных дома, административные здания, гаражи и 2 автомобиля АО "Харьковоблэнерго". Также обстрелом разрушено здание лицея и городов через реку Оскол.



Также при оказании помощи людям получил ранение 35-летний фельдшер скорой помощи. Около 16:30 во время обстрела Купянска получил ранение сотрудник Нацполиции. Кроме этого, в селе Борщева Харьковского района на территории кооператива "Дружба" 51-летний мужчина наступил на мину типа "Лепесток". Он госпитализирован с взрывным ранением в состоянии средней тяжести.

Луганщина : за сутки противник совершил 154 обстрела региона. Под ударами снова Невское и Белогоровка. Россияне продолжают массово использовать ствольную и реактивную артиллерию по всей линии фронта, обстреливая позиции наших войск и жилую застройку.

Донетчина : под огнем рашистов оказалось 10 населенных пунктов, в результате чего 7 человек получили ранения раненых гражданских в сутки. Также повреждены 2 частных жилых дома и гражданский автомобиль.

Николаевщина : ночью под вражеским обстрелом была акватория и город Очаков. Пострадавших нет.

Вчера и сегодня ночью враг наносил обстрелы из артиллерийских установок и из РСЗО по населенным пунктам Куцурубской общины. В результате обстрела в одном из населенных пунктов возник пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Прошло без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 78 обстрелов, из них 7 по Херсону. Оккупанты из минометов обстреляли Понятовку Дарьевской общины, ранения получила 68-летняя женщина. Также россияне атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины. По мирному населенному пункту русская артиллерия ударила около пяти раз. Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение. Легкие ранения получил 69-летний мужчина. Его госпитализировали.

Из-за российских обстрелов Казацкого Новокаховской общины пострадали местные жители. Вражеский танк прицельно ударил в жилой дом, в результате чего 60-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины – множественные обломочные ранения. Ее госпитализировали.



Кроме этого, оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава. От полученных ран 33-летний местный житель погиб на месте.