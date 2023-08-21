Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российские террористы за сутки атаковали 9 регионов Украины: 4 человека погибли, 24 ранены

Российские террористы за сутки атаковали 9 регионов Украины: 4 человека погибли, 24 ранены

21 августа, 2023 понедельник
10:30
Война с Россией

За сутки воскресенья, 20 августа, российские войска нанесли удары по девяти областям Украины, в результате чего 4 человека погибли, 24 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки враг совершил 7 обстрелов из артиллерии и минометов Новгород-Северского и Корюковского районов.
О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья. Атак из минометов и гранатометов подверглись Краснопольская, Эсманская, Хотинская общины. Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Кроме того, осуществлен авиаудар – с вертолета выпущены 4 неуправляемые авиационные ракеты НАР по Хотинскому обществу. Прошло без последствий.

Днепропетровщина : в течение дня Никопольщина несколько раз была под вражеским артиллерийским огнем. Досталось районному центру, Марганецкой и Покровской общин. К счастью – без погибших и пострадавших, однако есть разрушения: изуродованы два частных дома, хозяйственные постройки, легковые авто. Атаковали российские войска и Зеленодольскую общину Криворожского района. Там возник пожар, который укротили спасатели.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 92 удара по 23 городам и селам области. Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Волшебное и обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское. В результате артобстрела по Широкому погиб 61-летний мужчина. Раненых 77-летнюю женщину из Широкого и 58-летнего жителя Малой Токмачки оперативно госпитализировали.

Харьковщина : вчера в результате обстрелов Волчанская погиб 71-летний мужчина, в городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание Волчанского противотуберкулезного диспансера. Также в результате многочисленных обстрелов купянские ранения получили 10 человек, 2 из которых госпитализировали. Повреждены 2 частных дома, административные здания, гаражи и 2 автомобиля АО "Харьковоблэнерго". Также обстрелом разрушено здание лицея и городов через реку Оскол.

Также при оказании помощи людям получил ранение 35-летний фельдшер скорой помощи. Около 16:30 во время обстрела Купянска получил ранение сотрудник Нацполиции. Кроме этого, в селе Борщева Харьковского района на территории кооператива "Дружба" 51-летний мужчина наступил на мину типа "Лепесток". Он госпитализирован с взрывным ранением в состоянии средней тяжести.

Луганщина : за сутки противник совершил 154 обстрела региона. Под ударами снова Невское и Белогоровка. Россияне продолжают массово использовать ствольную и реактивную артиллерию по всей линии фронта, обстреливая позиции наших войск и жилую застройку.

Донетчина : под огнем рашистов оказалось 10 населенных пунктов, в результате чего 7 человек получили ранения раненых гражданских в сутки. Также повреждены 2 частных жилых дома и гражданский автомобиль.

Николаевщина : ночью под вражеским обстрелом была акватория и город Очаков. Пострадавших нет.
Вчера и сегодня ночью враг наносил обстрелы из артиллерийских установок и из РСЗО по населенным пунктам Куцурубской общины. В результате обстрела в одном из населенных пунктов возник пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Прошло без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 78 обстрелов, из них 7 по Херсону. Оккупанты из минометов обстреляли Понятовку Дарьевской общины, ранения получила 68-летняя женщина. Также россияне атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины. По мирному населенному пункту русская артиллерия ударила около пяти раз. Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение. Легкие ранения получил 69-летний мужчина. Его госпитализировали.

Из-за российских обстрелов Казацкого Новокаховской общины пострадали местные жители. Вражеский танк прицельно ударил в жилой дом, в результате чего 60-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины – множественные обломочные ранения. Ее госпитализировали.

Кроме этого, оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава. От полученных ран 33-летний местный житель погиб на месте.

  • Утром 21 августа стало известно , что к российской подводной лодке в Черном море вышел малый ракетный корабль. Как говорят военные, напряжение ситуации предсказуемо, а уровень ракетной угрозы – очень высок.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
Читайте также:
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию
19 августа, 2023 суббота
Сторонники РФ в администрации Байдена вынуждены отступать, и это победа дипломатии Украины, - Пионтковский
19 августа, 2023 суббота
Китай помогает вооружать Россию вертолетами и беспилотниками, -The Telegraph
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 42.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
10:34
Обновлено
В России заявили о сбитии украинских БПЛА под Москвой и двух раненых
10:30
"Сливал" позиции ВСУ и блокпосты: адвоката из Краматорска отправили под стражу
10:26
В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
10:13
Курс валют на 21 августа: цена доллара, евро, злотого
10:01
OPINION
Нам предлагают заткнуться, чтобы не мешать воровать
09:59
Города временно оккупированной Луганщины на грани экологической катастрофы: россияне не вывозят бытовой мусор
09:52
Россия формирует новое военное соединение для обороны Херсона, - разведка Британии
09:38
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец не видит предпосылок, что Россия объявит мобилизацию в ближайшее время
09:23
Силы обороны за прошлую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении
08:54
Обновлено
Потери России за сутки войны в Украине: 460 солдат, 19 артсистем и 12 танков
08:50
Этот день в истории: 55 лет со дня, когда войска Варшавского договора вошли в Чехословакию
08:38
Новый этап обмена ламп накаливания на LED: теперь это доступно для ОСМД, учебных заведений и больниц
08:37
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – 21 августа
08:31
Эксклюзив
"Оккупанты пробили очередное дно": в облсовете рассказали об усилении паспортизации на оккупированной части Херсонщины
08:02
OPINION
Почему западная помощь - не всегда хорошо
07:52
В Турции перевернулся пассажирский автобус: 12 человек погибли, 19 ранены
07:51
Сатурн
Постоянные мегабури на Сатурне могут длиться веками и оставлять глубокие атмосферные шрамы, - ученые
07:34
Несколько стран могут пригласить в БРИКС, - FT
07:29
Дональд Трамп
"Общественность знает, как успешным было мое президентство": Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев
07:15
Обновлено
Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море, имеют 12 "калибров"
06:57
Китай запустил новый спутник для наблюдения за Землей
06:30
ISW: Удары ВСУ по тылам врага подрывают боевой дух российских войск
06:14
На юге Калифорнии во время тропического шторма произошло землетрясение
05:50
Саммит БРИКС без Путина свидетельствует об изоляции России, - CNN
05:26
Иран
Акции с сожжением Корана: Иран вызвал дипломатов Швеции и Дании
01:00
Эксклюзив
Элла Либанова
Даже через 10 лет Украина будет бедной страной, - академик Элла Либанова
00:24
Российские военные за сутки 626 раз обстреляли позиции ВСУ на Таврическом направлении
00:12
Возле Помпеев в Италии нашли комнату, где могли жить рабы
2023, воскресенье
20 августа
23:12
Зеленский: Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны
23:04
путлер шойгу
Спецслужбы РФ давят на Путина и требуют уволить Шойгу и объявить военное положение, - Bloomberg
22:35
С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине более 10 тысяч ракет и дронов, - Зеленский
22:27
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
22:00
Эксклюзив
Элла Либанова
Есть риск, что послевоенное воссоединение семей может состояться уже за границей, – академик Элла Либанова
21:34
Если Израиль не прекратит депортацию украинцев, хасидов могут не пустить в Умань
21:19
Обновлено
Российская баллистическая ракета попала в драмтеатр Чернигова: 7 погибших, 156 раненых
21:11
США планируют нарастить производство боеприпасов для того, чтобы обеспечить Украину зимой, - WP
21:06
Обновлено
УПЛ: "Черноморец" победил "Динамо", результаты других матчей 4-го тура
21:01
Обновлено
Нидерланды и Дания предоставят Украине 61 истребитель F-16
20:56
Армия РФ атаковала из артиллерии Авдеевку, Красногоровку и Торецк: есть раненые
20:44
Эксклюзив
Академия наук Украины страдает из-за нехватки финансирования и экспериментов с системой управления, - Элла Либанова
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV