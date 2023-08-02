Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Киевщина: российские кафиры ночью, 2 августа, в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами". В области активно работали силы ПВО. По предварительной информации - попаданий и пострадавших нет.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж и автомобиль. Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина.

Черниговщина: россияне в сутки совершили 7 обстрелов региона, использовав минометы и артиллерию. Враг обстрелял Сновскую, Новгород-Северскую, Городнянскую, Семеновскую общины.

Сумщина: ночью и утром противник совершил 7 обстрелов. Обстреляно 5 населенных пунктов в Белопольской, Николаевской, Середино-Будской, Великописаревской общинах. Враг гатив из минометов, артиллерии и гранатометов.

Вчера, 1 августа, в течение дня было совершено 27 вражеских обстрелов. Обстреляно 22 населенных пункта в 7 общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской.

В Краснопольской общине повреждены 2 частных дома, а в Эсманской складское помещение частного предприятия и трактор.

Днепропетровщина: ночью российские террористы трижды обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вчера днем агрессор атаковал Никопольщину. Угнал из тяжелой артиллерии по районному центру.

Запорожская: за минувшие сутки российские военные совершили 97 обстрелов по 20 населенным пунктам области. 14 авиаударов враг нанес по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке и Преображенке, а 74 артобстрела - по территории Гуляйполя, Новодаровки, Малиновки, Красного, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Ольговского, Степного, Степного, Степного Малых Щербаков, Павловка и Лобкового.

Кроме того, зафиксировано 6 ударов с РСЗО по Верхней Терсе, Новодаровке и Темировке, 2 вражеских БПЛА-атаки по Гуляйполю и Малым Щербакам, а также ракетный удар по Таврическому.

Во время авиационного удара по Орехову ранение получил 42-летний мужчина, он оперативно направлен в лечебное учреждение. Также поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Петропавловка, Нестерное Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка.

В результате ракетного удара по поселку Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома. Погибла женщина 91 года, раненый мужчина около 40 лет.

В результате удара по поселку Петропавловка Купянского района повреждены 3 частных домохозяйства.

Луганщина: в течение суток российские кафиры совершили 105 обстрелов региона. Невское и населенные пункты вокруг суток страдают русской артиллерией. Также под обстрелами Белогоровка.

Донетчина: россияне за сутки совершили 26 обстрелов. Пострадали населенные пункты: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, Красногоровка, Торецк, Угледар, Дружковка, Горняк, пгт. Большая Новоселка, с.Благодатное, с.Островское, с.Рай-Александровка, с.Соловьево, Славянск.

Повреждены 26 жилых домов, хозяйственная постройка, складское помещение, ЛЭП, гражданский автомобиль, здание бывшего предприятия. Из-за вражеских атак 3 человека получили ранения.

Николаевщина: вчера в течение дня и сегодня утром враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались на побережье Очакова. Вчера вечером и сегодня утром враг наносил удары по Куцурубской общине.

Одещина: кафиры атаковали ночью область беспилотниками, выпущенными из Азовского моря через Черное. В результате возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 74 обстрела, из них семь по Херсону. Оккупанты попали в районы 31 населенного пункта области; территорию и здание Херсонской городской клинической больницы им. Корабелиша, территорию и здание лицея.

Армия РФ прицельным огнем покрыла одно из медицинских учреждений Херсона. Повреждены два этажа – хирургическое и отоларингологическое отделение, разрушена операционная. В результате вражеского удара погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры. Также ранение получила медсестра. Еще у четырех пострадавших медработников диагностировали контузию и острую реакцию на стресс.

Вблизи села Чкалово Бериславского района во время выполнения полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще 8 получили ранения.