Российские террористы за сутки атаковали 10 регионов Украины: 5 погибших, 13 раненых
Оккупанты за прошедшие сутки, 11 августа, обстреляли 10 областей Украины. В результате вражеских атак погибли 5 человек, еще 13 получили ранения различной тяжести
Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.
Ивано-Франковская: вчера около 10 часов утра российские террористы произвели обстрел инфраструктуры Ивано-Франковской области аэробалистическими ракетами.
По оперативным данным, ракета Х-47 "Кинжал" попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, один взрослый гражданский получил повреждение.
Черниговщина: оккупанты за сутки совершили 4 обстрела по области. Враг избивал из минометов и АГС. Под огнем оказались Семеновская, Сновская и Новгород-Северская общины.
Сумщина: ночью россияне совершили артобстрел Середино-Будской общины. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины.
В результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилищных хозяйства.
Днепропетровщина: вчера днем российская армия накрыла Никополь тяжелой артиллерией.
В результате пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Изуродованы 5 линий электропередачи.
Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области.
В результате обстрелов поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. В результате атаки погибла 73-летняя женщина. Также поврежден жилой дом.
За сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип Богодуховского района, Ветеренарное, Стрелка Харьковского района, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Чугуевского района.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.
В результате обстрела поселка Тимофеевка Богодуховского района были повреждены гидросооружения Тимофеевского водохранилища.
Луганщина: обстрелы противника потерпели Невское, Диброва, Белогоровка.
Враг продолжает использовать учебные заведения оккупированных территорий в собственных целях. В частности, в населенном пункте Северный на юге Луганщины здание школы занято военными РФ.
Донетчина: россияне совершили 18 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, с.Благодатное, с.Елизаветовка, с.Тоненькое. с.Богоявленка.
В результате вражеских атак два человека погибли, еще один получил ранения. Также повреждены 12 частных жилых домов, морг, ангар агрофирмы, гражданский автомобиль.
Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины, в результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.
Также в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины; произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано. Без пострадавших.
Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Прошло без пострадавших.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 39 обстрелов, из них 3 артиллерийских обстрела по Херсону. Россияне попали в районы 19 населенных пунктов области.
Повреждена территория завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине, а также пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе.
Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 10 получили ранения.
- Российские террористы утром 12 августа ударили управляемой авиабомбой Ореховой Запорожской области. В результате атаки погиб полицейский, еще 12 человек получили ранения.
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