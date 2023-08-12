Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Ивано-Франковская: вчера около 10 часов утра российские террористы произвели обстрел инфраструктуры Ивано-Франковской области аэробалистическими ракетами.

По оперативным данным, ракета Х-47 "Кинжал" попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, один взрослый гражданский получил повреждение.

Черниговщина: оккупанты за сутки совершили 4 обстрела по области. Враг избивал из минометов и АГС. Под огнем оказались Семеновская, Сновская и Новгород-Северская общины.

Сумщина: ночью россияне совершили артобстрел Середино-Будской общины. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины.

В результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилищных хозяйства.

Днепропетровщина: вчера днем российская армия накрыла Никополь тяжелой артиллерией.

В результате пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Изуродованы 5 линий электропередачи.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области.

В результате обстрелов поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. В результате атаки погибла 73-летняя женщина. Также поврежден жилой дом.

За сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип Богодуховского района, Ветеренарное, Стрелка Харьковского района, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Чугуевского района.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

В результате обстрела поселка Тимофеевка Богодуховского района были повреждены гидросооружения Тимофеевского водохранилища.

Луганщина: обстрелы противника потерпели Невское, Диброва, Белогоровка.

Враг продолжает использовать учебные заведения оккупированных территорий в собственных целях. В частности, в населенном пункте Северный на юге Луганщины здание школы занято военными РФ.

Донетчина: россияне совершили 18 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, с.Благодатное, с.Елизаветовка, с.Тоненькое. с.Богоявленка.

В результате вражеских атак два человека погибли, еще один получил ранения. Также повреждены 12 частных жилых домов, морг, ангар агрофирмы, гражданский автомобиль.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины, в результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Также в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины; произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано. Без пострадавших.

Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 39 обстрелов, из них 3 артиллерийских обстрела по Херсону. Россияне попали в районы 19 населенных пунктов области.

Повреждена территория завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине, а также пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 10 получили ранения.