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Российские террористы за сутки атаковали 10 регионов Украины: 4 человека погибли, 16 ранены

16 августа, 2023 среда
10:06
Война с Россией

За сутки вторника, 15 августа, российские войска нанесли удары по десяти областям Украины, в результате чего 4 человека погибли, 16 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за минувшие сутки россияне восемь раз обстреляли из минометов и артиллерии Корюковский и Новгород-Северский районы области. Из-за обстрела территории неподалеку села Николаевка Семеновской общины повреждены трансформатор, гражданское здание и хозяйственное сооружение. В населенном пункте отсутствует электроснабжение, повреждена башня связи. Пострадавших нет.

Сумщина : ночью и утром зафиксировано 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. Пострадали, в частности, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Середино-Будская общины. Предварительно – без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья из минометов, гранатометов и артиллерии. В Николаевской сельской общине в результате одного из артобстрелов повреждено частное домохозяйство.

Днепропетровщина : вчера трижды в день оккупационная армия накрывала Никопольщину артиллерийским огнем. Под обстрелы попали Никополь и Марганецкая община. По ним враг попал 10 снарядами. Погибших и пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка. Также вечером враг снова целил по Никополю из "градов" и тяжелой артиллерии, а рано утром – по Марганецкому обществу. В населенные пункты прилетели с десяток боеприпасов. Прошло без жертв.

Запорожщина: вчера противник совершил 100 обстрелов по территории 26 населенных пунктов региона. Бил из артиллерии, от пяти авиаударов пострадали Таврическое и Орехов, от обстрелов из РСЗО – Новодаровка и Белогорье. Кроме этого, 4 БПЛА атаковали Железнодорожное, Малиновку, Новоивановку и Затишье. Пять ракетных ударов пришлись по Таврическому. В результате атаки за прошедшие сутки есть разрушение жилых домов, хозяйственных зданий, складских помещений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина : минувшей ночью враг ударил дронами-камикадзе типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района. В результате атаки повреждены складские помещения старого заброшенного сельхозпредприятия. Произошел пожар, который был ликвидирован. Потерпевших нет.

Также на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Огирево, Гатище, Плетеневка Чугуевского района. На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гранов Харьковского района, Плетеневка, Охримовка Чугуевского района, Мелко, Ольховатка Купянского района.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранены получили ранения три сотрудника Нацполиции 29, 50 и 36 лет.

Луганщина : вчера россияне нанесли удары по Стельмаховке и Белогоровке. Всего за сутки противник совершил 147 обстрелов региона.

Донеччина : за прошедшие сутки решисты обстреляли 17 населенных пунктов области, в результате чего повреждено 17 жилых домов, 4 помещения заводов, 2 медицинских заведения, тракторная мастерская, комбайн, хозяйственное сооружение и автомобили. По области за сутки 4 человека погибли, 7 ранены.

Николаевщина : вчера силы ПВО на территории Воскресенской общины уничтожили вражеский БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание кустарников и сухой травы в поле. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Одесщина : российские террористы дважды за эту ночь атаковали регион ударными беспилотниками. Основная цель россиян – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник произвел 61 обстрел, из них по 3 – по Херсону. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области и помещение "Пункта несокрушимости" в Бериславском районе.

Оккупанты атаковали Новодмитровку. Вражеским огнем повреждено по меньшей мере десять жилых домов. В результате обстрелов ранения получил 71-летний мужчина, который находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Враг покрыл огнем жилые кварталы села Львов. В результате вражеских ударов ранения получили три человека. Двое мужчин, 40 и 46 лет, и 64-летняя женщина госпитализированы в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате вражеского обстрела села Никольское ранение получили 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

  • В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрелов Одесской и Харьковской областей. Враг направил атаки на портовую и зерновую инфраструктуру. Подробнее – читайте по ссылке .
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