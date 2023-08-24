Российские террористы в сутки обстреляли 9 регионов Украины: 5 погибших, 26 раненых

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: российские террористы в течение суток совершили 10 обстрелов регаона. Враг обстреливал Новгород-Северский район по артиллерии и минометам.

Во время обстрела села Гремяч Новгород-Северской общины один человек получил ранения. Также повреждены дом и хозяйственное сооружение.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Хотинской, Юнаковской, Великописаревской общинам.



Вчера в течение дня россияне совершили 31 обстрел населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская общины.

По Роменской общине враг нанес удар БПЛА типа "Шахид" по помещению учебного заведения в городе Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.

Днепропетровщина: ночью враг ударил по Днепру ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток".

В результате атаки разрушений подвергся транспортному объекту. Пострадали 7 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены также с десяток объектов. Среди них – банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков, два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Также вчера днем от вражеских обстрелов пострадала Марганецкая община Никопольщины. Россияне били по ней дважды в день из тяжелой артиллерии.

Запорожщина: враг нанес 90 обстрелов по 26 городам и селам Запорожской области. 71 удар с артиллерии пришелся по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Левадному, Новодаровке, Каменскому, Степному и другим прифронтовым населенным пунктам.

Красное, Роботино, Степногорск, Лукьяновское и Новодаровка пострадали от 10 обстрелов с РСЗО, Малиновку и Пятихатки трижды атаковали с БПЛА, а Орехов подвергся шести авиаударам.

Харьковщина: ночью враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Повреждено здание Волчанского противотуберкулезного диспансера, произошел пожар. Также повреждена пилорама, произошел пожар, уничтожен трактор МТЗ, автомобиль.

Ночью враг из артиллерии обстрелял поселок Вильча Чугуевского района. Поврежден забор, загорелась сухая трава.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах Довжика Богодуховского района и Чугуновки Купянского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Огирево, Гатище, Красный Яр Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное.

Вчера в результате вражеских обстрелов из артиллерии города Купянск поврежден частный дом, автомобиль, прицеп, линия электропередач. В результате ракетного удара (Х-35) по поселку Михайловка Чугуевского района повреждены здания ООО "Агросервис ЛТД". Произошел пожар. Разрушен металлический состав с удобрением. Повреждена мастерская, 6 автомобилей, тягач, топливозаправщик.

В результате обстрела города Волчанск горел жилой дом и хозяйственные постройки. В поселке Явирское Изюмского района на территории предприятия "Явирское" на поле во время проведения земельных работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался управляемый дистанционно минитрактор Т-150.

Луганщина: российские военные в течение суток нанесли авиационный удар по Твердохлебову и артиллерийским ударам по Невскому и Белогоровке.

Донетчина: за сутки враг обстрелял населенные пункты: Авдеевка, Часов Яр, Звездное, Богоявленко, Новоукраинка, Клищиевка, Максимовка, Искра, Прелесное.

В результате вражеских атак один человек погиб, еще 4 получили ранения. Также повреждены 11 частных жилых домов, здание сельского совета, кафе, 5 гражданских автомобилей, грузовой автомобиль, ОШ, птичник.

Николаевщина: ночью в результате обстрелов Куцурубской общины повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пока известно о трех пострадавших из-за обстрелов оккупантами Николаевщины.

Вчера в течение дня враг наносил обстрелы из артиллерийских установок и РСЗО по акватории Очаковской общины. Вчера днем и сегодня ночью вражеские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины. Повреждена жилая инфраструктура и линия сети Интернет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 99 обстрелов, из них по Херсону – 8 обстрелов. Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области, территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздание и магазин в Бериславском районе.

В результате обстрелов окупантов 7 человек получили ранения.