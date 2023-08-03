Российские террористы уже запустили против Украины почти 2 тыс. "шахедов", - Зеленский
В целом террористы уже запустили против Украины как минимум 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить, но не все
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - говорится в обращении президента .
Также он добавил, что увеличение оборонной способности Украины – задача для каждого посла, всех представителей и представительниц Украины.
"Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", - подытожил Зеленский.
- Напомним, в ночь на 3 июля враг совершил масштабную атаку с использованием дронов: в Киевской области ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов", предварительно, обошлось без жертв и разрушений. Это была уже 820-я воздушная тревога в столице. Она продолжалась ровно 3 часа.
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