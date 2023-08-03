Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - говорится в обращении президента .

Также он добавил, что увеличение оборонной способности Украины – задача для каждого посла, всех представителей и представительниц Украины.

"Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", - подытожил Зеленский.