Российские террористы убили ребенка в Херсонской области
В среду, 17 мая, в результате российских обстрелов на Херсонщине погиб ребенок
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Трагедия произошла в населенном пункте Зеленовка Херсонской области, обстрелянном российскими террористами.
В результате террористического удара погиб ребенок. Также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина.
- 17 мая у села Малая Александровка Бериславского района Херсонской области мирный житель взорвался на российской взрывчатке.
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