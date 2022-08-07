Российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник, - Энергоатом

Как сообщает 7 августа Энергоатом, вчера, 6 августа, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

"Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива! Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное выявление и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв.

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Также в Энергоатоме добавляют, что в результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу.

"Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал террористического Росатома заранее скрылись в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки. Российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору. Энергодар", - отмечают в ведомстве.

Напомним, Институт исследования войны считает , что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.

5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность произошедшим накануне обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы

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