Российские террористы обстреляли школу и жилые дома в Часовом Яру

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Еще одна школа в Донецкой области пострадала от российских обстрелов — на этот раз в Часовом Яру. Город обстрелян сегодня днем. Кроме школы, повреждения получили 3 жилых дома. По предварительной информации, обошлось без раненых и погибших. Россияне продолжают «воевать» с мирными украинцами и нашей гражданской инфраструктурой", – сообщил Кириленко.

За время полномасштабного вторжения россияне обстреляли в Донецкой области 722 образовательных учреждения. В частности, 299 детсадов, 319 школ, 29 училищ, 43 вуза и 32 заведения внешкольного образования.

"Все их преступления тщательно документируем. Заплатят за все!", - отмечает Кириленко.