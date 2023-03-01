Российские террористы обстреляли школу и жилые дома в Часовом Яру
В среду, 1 марта, от российских обстрелов пострадала школа в Часовом Яру Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Еще одна школа в Донецкой области пострадала от российских обстрелов — на этот раз в Часовом Яру. Город обстрелян сегодня днем. Кроме школы, повреждения получили 3 жилых дома. По предварительной информации, обошлось без раненых и погибших. Россияне продолжают «воевать» с мирными украинцами и нашей гражданской инфраструктурой", – сообщил Кириленко.
За время полномасштабного вторжения россияне обстреляли в Донецкой области 722 образовательных учреждения. В частности, 299 детсадов, 319 школ, 29 училищ, 43 вуза и 32 заведения внешкольного образования.
"Все их преступления тщательно документируем. Заплатят за все!", - отмечает Кириленко.
- Днем 1 марта российские оккупанты обстреляли Часов Яр Донецкой области, в результате чего получила ранение пожилая женщина.
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