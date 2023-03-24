Российские террористы обстреляли Кривой Рог "шахедами"
В ночь с 23 на 24 марта российский агрессор запустил по Кривому Рогу дроны-камикадзе
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!", - написал Вилкул.
Воздушная тревога в Кривом Роге была объявлена в 2:54.
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