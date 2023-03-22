Российские террористы обстреляли Черниговщину из миномета
В среду, 22 марта, российские террористы использовали миномет для обстрела Черниговской области
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"С 13:08 до 13:28 зафиксировано 8 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Архиповка. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет "Север".
- Вечером 21 марта российские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, ранены.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработало в Киевской области и на Житомирщине .
- В среду, 22 марта, украинское ПВО уничтожило российский беспилотник "Орлан-10" над Северской.
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