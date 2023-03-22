Российские террористы обстреляли Черниговщину из миномета

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 13:08 до 13:28 зафиксировано 8 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Архиповка. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет "Север".