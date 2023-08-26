Российские террористы ночью атаковали Ольговку в Херсонской области: погибла женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была доставлена в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении пострадавшая скончалась.