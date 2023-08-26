Российские террористы ночью атаковали Ольговку в Херсонской области: погибла женщина
В ночь на 26 августа российские оккупанты обстреляли поселок Ольговка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла пожилая женщина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина была доставлена в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении пострадавшая скончалась.
- Утром 24 августа российские войска открыли огонь по селу Николаевка Каховского района Херсонской области, вероятно, из танка.
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