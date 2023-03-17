Российские террористы минируют ноутбуки во время ухода с позиций, - ЦНС
При отступлении с позиций российские оккупанты минируют даже компьютерную технику
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы. На отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки. ЦНС призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы", - пишут в материале.
В Центре также продемонстрировали видео, где разбирают заминированный россиянами ноутбук.
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