Российские террористы минируют ноутбуки во время ухода с позиций, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы. На отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки. ЦНС призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы", - пишут в материале.

В Центре также продемонстрировали видео, где разбирают заминированный россиянами ноутбук.