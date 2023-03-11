Российские террористы из пулеметов и минометов обстреляли Сумскую область

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Русские обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных очередей. Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

По Белопольской громаде рашисты били из гранатометов - 6 прилетов. Также били из минометов – 5 прилетов.

Великописаревская громада: была обстреляна из пулеметов - 7 очередей.