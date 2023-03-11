Российские террористы из пулеметов и минометов обстреляли Сумскую область
За день 11 марта российские террористы обстреляли 2 громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Русские обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных очередей. Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.
По Белопольской громаде рашисты били из гранатометов - 6 прилетов. Также били из минометов – 5 прилетов.
Великописаревская громада: была обстреляна из пулеметов - 7 очередей.
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