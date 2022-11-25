Российские террористы из минометов обстреляли жилой дом в Сумской области
В четверг, 24 ноября, с территории России террористы минометами ударили по жилому дому в Новослободской громаде Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
За день, 24 ноября, россияне обстреляли Середино-Будскую, Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
"По Новослободской громаде враг стрелял из минометов. Было 6 прилетов. В результате обстрела поврежден жилой дом. Шалыгинская громада подверглась артобстрелу (18 прилетов). Обошлось без разрушений", – говорится в сообщении.
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