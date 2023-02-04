Российские террористы из минометов обстреляли Сумщину

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 16:35 до 17:00 поступила информация о 9 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачи. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишут в ОК.