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Российские террористы из минометов обстреляли Сумщину

4 февраля, 2023 суббота
21:12
война с Россией

В субботу, 4 февраля, российские террористы использовали минометы для обстрелов Сумской области

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 16:35 до 17:00 поступила информация о 9 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачи. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишут в ОК.

Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
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