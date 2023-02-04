Российские террористы из минометов обстреляли Сумщину
В субботу, 4 февраля, российские террористы использовали минометы для обстрелов Сумской области
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"С 16:35 до 17:00 поступила информация о 9 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачи. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишут в ОК.
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