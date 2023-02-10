Российские террористы из минометов обстреляли Черниговскую область
В пятницу, 10 февраля, россияне использовали минометы для обстрела Черниговской области
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Под российские обстрелы попали приграничные населенные пункты Черниговской области.
"С 15:35 до 16:05 сообщили о 5 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе Леоновки. С 16:15 до 16:20 сообщили о 4 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе Хреновки", - говорится. в сообщении.
Во всех случаях обошлось без потерь и повреждений гражданской инфраструктуры. Военные и техника тоже не пострадали.
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