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Российские террористы использовали ракеты, снаряды и взрывчатки для обстрелов Сумщины. Повреждены дома и линии электросетей

13 января, 2023 пятница
21:54
война с Россией

За день, 13 января, российские захватчики нанесли 55 ударов по приграничным территориям Сумской области, в том числе по гражданским объектам

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Для ударов россияне использовали разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников. Под обстрелы попали Эсманское, Белопольское и Краснопольское общество Сумщины.

Эсманскую общину россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и РСЗО "Град" (15 прилетов). Поврежден дом и несколько подворий местных жителей. По Белопольской общине россияне ударили из минометов (14 прилетов). В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей", - написал Живицкий.

По Краснопольской общине россияне совершили ракетный обстрел из вертолета. Известно о 8 прилетах. После этого захватчики сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. В общей сложности террористы нанесли 55 ударов.

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