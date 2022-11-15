"Российские террористы демонстрируют свое "желание" переговоров": Шмыгаль прокомментировал ракетный удар
Массированным ракетным ударом по Украине РФ продемонстрировала, что на самом деле не желает переговоров, в то же время наказание за военные преступления будет неотвратимым
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в twitter .
"Российские террористы сегодня еще раз продемонстрировали свое так называемое желание переговоров. Очередной массированный ракетный удар во время саммита G20. Есть попадание в жилищный сектор. Стараются уничтожить энергоинфраструктуру. Наказание за преступления для России будет неотвратимым", - написал Шмыгаль.
- 15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное