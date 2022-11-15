Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в twitter .

"Российские террористы сегодня еще раз продемонстрировали свое так называемое желание переговоров. Очередной массированный ракетный удар во время саммита G20. Есть попадание в жилищный сектор. Стараются уничтожить энергоинфраструктуру. Наказание за преступления для России будет неотвратимым", - написал Шмыгаль.

15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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