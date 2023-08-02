Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что около 3:20 россияне ударили по жилому кварталу. По словам Прокудина, враг еще раз прицельно избивал по домам местных жителей. Из-за этого возник пожар.

"Ранения получили два человека. В среднем тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Кроме этого, террористы утром обстреляли центр Херсона. оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней жительницы. Здание получило повреждения, женщина не пострадала.