Российские террористы атаковали дома и банк в Херсоне, двое раненых
В среду, 2 августа, российские оккупанты ударили по частным домам и банковскому помещению в Херсоне. В результате атаки два человека получили ранения
Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что около 3:20 россияне ударили по жилому кварталу. По словам Прокудина, враг еще раз прицельно избивал по домам местных жителей. Из-за этого возник пожар.
"Ранения получили два человека. В среднем тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Кроме этого, террористы утром обстреляли центр Херсона. оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней жительницы. Здание получило повреждения, женщина не пострадала.
- Российская оккупационная армия во вторник, 1 августа, ударила по медучреждению в центре Херсона, в результате чего погиб врач и пятеро медработников получили ранения.
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