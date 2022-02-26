Российские танки едут в направлении Николаева, город готовится к круговой обороне, - глава ОГА
Николаев готовится к круговой обороне города – со стороны Каховки прорвались 12 танков врага
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"К нам поступила команда - круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы РФ. Поступило указание по подготовке к круговой обороне. Мобилизуем сейчас все силы для военных по периметру там, где работает тяжелая артиллерия", - отметил он .
Ким также заявил, что, вероятно, придется внутри города строить баррикады, чтобы не допустить врага в некоторые районы города.
Глава ОГА отметил, что у города есть 5 часов времени для подготовки.
"Относительно горожан. Прошу неравнодушных, у которых есть силы и желание, связываться с терробороной", - сказал он.
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