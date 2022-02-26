Российские танки едут в направлении Николаева, город готовится к круговой обороне, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"К нам поступила команда - круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы РФ. Поступило указание по подготовке к круговой обороне. Мобилизуем сейчас все силы для военных по периметру там, где работает тяжелая артиллерия", - отметил он .

Ким также заявил, что, вероятно, придется внутри города строить баррикады, чтобы не допустить врага в некоторые районы города.

Глава ОГА отметил, что у города есть 5 часов времени для подготовки.

"Относительно горожан. Прошу неравнодушных, у которых есть силы и желание, связываться с терробороной", - сказал он.