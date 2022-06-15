"Российские танки должны быть уничтожены в Украине, потому что иначе придут в Прагу": Зеленский обратился к чешскому парламенту

Это подчеркнул Владимир Зеленский в обращении к чешскому парламенту.

"Мы противостоим тирании, которая, как и в прошлом, не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе – всех живущих свободной и своей жизнью. Россию не интересуют только наши Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Одесса и Киев, нет, ее амбиции направлены на огромное пространство от Варшавы до Софии, от Праги до Таллина.

И, как в прошлом, российское вторжение в Украину является первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов. Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально отменить признание государственной независимости стран Балтии", – сказал президент Украины.

Он поблагодарил чешский народ за приют для тысяч украинцев, а чешские власти – за помощь вооружением. Вместе с тем, Зеленский попросил у Чехии, которая вскоре будет председательствовать в ЕС, поддержать евроинтеграционные стремления украинцев.

"Российские военные четко отдают себе отчет в том, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Именно это – идеологическая прошивка российских оккупантов. А значит, усиливать европейское объединение и сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 12 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил , что Украина не может быть отстранена от процесса дипломатических переговоров.

10 июня Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb