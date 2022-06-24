Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на данные расследования международной платформы OCCRP.

Отмечается, что танкеры российской государственной компании "Совкомфлот" продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций. В частности, транспортировку осуществляют суда под флагом Либерии.

По данным расследователей, российская компания смогла обойти ограничения благодаря тому, что оформила их как собственность своих дочерних компаний на Кипре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Специалист по международной политике и финансам Рикардо Соарес отметил, что в такой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах. Он также подчеркнул, что плавание под либерийским флагом – это самый простой способ скрыть происхождение судна.

OCCRP обнаружила более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжают совершать рейсы и каждый из которых в среднем перевозит нефть примерно на 240 миллионов долларов.

Организация отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того, как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Пока неизвестно, кто именно является покупателем доставляемой танкерами российской нефти.

13 июня стало известно, что за сто дней полномасштабной войны в Украине Россия получила от продажи нефти , газа и угля $98 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.

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