Российские срочники попадут под мясорубку западного оружия и злых украинских военных: в июне-июле ВСУ пойдут в наступление, будут ожесточенные бои, - Арестович
Советник руководителя ОПУ Алексей Арестович заявил, что до конца мая – начала июня Украина получит тяжелое вооружение от западных стран, после чего начнет активные наступательные действия для освобождения своих территорий от оккупантов
Об этом он сказал в эфире "Фейгина LIVE".
"До конца мая – начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, а может быть на двух или трех. Я думаю, что к середине июня мы получим боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовы переходить в наступление", - заметил Арестович.
Он отметил, что во второй половине июня или в июле в Украине будут проходить упорные бои.
"Вторая половина июня, а скорее июль - это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление. Российская армия это понимает, они погонят срочников, которых начали призывать с апреля. И этих ребят, прошедших двухмесячные или одномесячные учения, на старой ржавой технике, которую удастся восстановить, радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых украинских военных", - подчеркнул советник руководителя ОПУ.
- За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей: 1 самолет (предположительно Су-34), 1 крылатую ракету и 6 БпЛА.
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