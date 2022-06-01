Российские средства дезинформации чрезвычайно эффективны: европейцы думают, что Оранжевую революцию инспирировали США, - дипломат Мингарелли
Глава представительства ЕС в Украине 2016-2019 гг. Хюг Мингарелли рассказал, что российская пропаганда в Европе чрезвычайно сильна, поэтому европейцы до сих пор убеждены, что Оранжевую революцию 2004 года инспирировали Соединенные Штаты Америки
Дипломат поделился деталями в эфире Еспресо.
"В западноевропейском политическом классе многие люди до сих пор убеждены, что Оранжевая революция 2004 г. в Украине была инспирирована Соединенными Штатами Америки. Российское лобби в Западной Европе чрезвычайно сильно и эффективно. Российская дезинформационная экосистема является невероятно эффективной. С такими инструментами, как Sputnik, Russia Today и социальные сети, режим Путина мог распространять ложь и манипулировать информацией в европейских странах", – отметил Мингарелли.
Дипломат добавил, что из-за влияния российской пропаганды европейцы не понимают сути путинского режима в России.
"Очень многие в Западной Европе не понимают сути путинского режима и не знают, что в России нет политической оппозиции. Европейцы не понимают, что Россия не принимает суверенитет своих соседей: Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении", - заметил Хюг Мингарелли .
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