Дипломат поделился деталями в эфире Еспресо.

"В западноевропейском политическом классе многие люди до сих пор убеждены, что Оранжевая революция 2004 г. в Украине была инспирирована Соединенными Штатами Америки. Российское лобби в Западной Европе чрезвычайно сильно и эффективно. Российская дезинформационная экосистема является невероятно эффективной. С такими инструментами, как Sputnik, Russia Today и социальные сети, режим Путина мог распространять ложь и манипулировать информацией в европейских странах", – отметил Мингарелли.

Дипломат добавил, что из-за влияния российской пропаганды европейцы не понимают сути путинского режима в России.

"Очень многие в Западной Европе не понимают сути путинского режима и не знают, что в России нет политической оппозиции. Европейцы не понимают, что Россия не принимает суверенитет своих соседей: Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении", - заметил Хюг Мингарелли .

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций , которые враг продуцировал по состоянию на утро 25 мая.

29 апреля омбудсман Людмила Денисова сообщила, что РФ распространяет фейки о том, что украинские беженцы якобы доставляют неудобства жителям ЕС, а европейцы меньше поддерживают Украину.

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