Об этом сообщает VG .

"Чувствую разницу между европейскими спортсменами, которые прислали мне сообщения о том, что у них есть свободная комната. Мне писали из Португалии, Чехии. Писали: "Можешь перевезти к нам свою семью, главное, чтобы вы были в безопасности. Мы поможем". Таких сообщений была тысяча. Но от российских спортсменов, которые были моими друзьями, соревновались со мной – я получала пожелания смерти. Они писали мне, что мы должны, должны умереть, были разные плохие вещи о моей семье", – рассказала Анна Рыжикова.

По словам легкоатлетки, она была напугана и расстроена.

"Это ужасная ситуация. Некоторые наши спортсмены погибли на войне. У меня есть друг, о котором я уже не слышала месяц. Мы в 21 веке. Это тяжело. Первые две недели мы были дома. Я была такой напуганной и расстроенной. 21 марта я пересекла границу и попала на сборы. Мы волнуемся за наши семьи", – сказала украинка.

Анна Рыжикова соперничает в беге на 400 м и беге на 400 м с барьерами. Является бронзовым призером Олимпиады-2012.

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